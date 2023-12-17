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جدول امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

12/17/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة ، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:
-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.
-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024













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