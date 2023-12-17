زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Youm7) بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
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