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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

12/17/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
















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