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وزارة الاوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة

12/17/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 22 / 12 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 417 ) مسجدًا منها ( 322 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 95 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22/ 12/ 2023 م عدد (11439) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (613) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد أبو العمايم– قرية أبو العمايم– مركز بيلا

2. مسجد أبو سعيد الكبير – قرية أبو سعيد – مركز الرياض

3. مسجد بشلا الكبير – بشلا– الرياض غرب

مديرية أوقاف أسيوط

4. مسجد الرحمن – قرية ريفا - أسيوط

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عبد الكريم عويس –نديبة– مركز دمنهور

6. مسجد الجنبيهي القبلي – المنشية الإبراهيمية – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الجيزة

7. مسجد الشرقي أبو العباس - العياط

8. مسجد الرحمن – الجبانة – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنوفية

9. مسجد عطعوط - المنقدي - أشمون

10. مسجد النصر – العراقية – الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

11. مسجد السلام – كفور النيل – مركز الفيوم شمال

12. مسجد الرحمن – عزبة اليوزباشي – طامية

مديرية أوقاف بني سويف

13. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة محمد خالد – أطواب - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

14. مسجد البساينة– عزبة البساينة– رضوان أبو كبير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد الكبير – الحي – الصف

مديرية أوقاف الأقصر

2. مسجد الكبير - الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد خالد بن الوليد – الشيخ ركاب – الجبلاو - مركزقنا

4. مسجد العتيق – الصالحية - قنا.





من ناحية اخري وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، ولا سيما ترجمة معاني القرآن الكريم ، وفي ظل الإقبال الكبير على إصدارات الأوقاف العربية والمترجمة داخل مصر وخارجها، تم إعادة طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة "الإنجليزية" للمرة الرابعة لنخبة من أساتذة اللغات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.


















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