القوات الروسية تتصدى لهجومين لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

MENAFN - Youm7) تصدت وحدات المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الروسية اليوم الأحد في جنوب دونيتسك لهجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن وحدات من القوات المسلحة الروسية، تصدت بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لهجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.



وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 100 عسكري ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة.



