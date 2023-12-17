القوات الروسية تتصدى لهجومين لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

(MENAFN
- Youm7) تصدت وحدات المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الروسية اليوم الأحد في جنوب دونيتسك لهجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن وحدات من القوات المسلحة الروسية، تصدت بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لهجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 100 عسكري ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة.
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