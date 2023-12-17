Sunday, 17 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوليتيكو: فصل موظف من الكونجرس على خلفية فضيحة جنسية مدوية تحت قبة مجلس الشيوخ

12/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن مساعدا صغيرا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ تم فصله من الكونجرس الأمريكي بعد فضيحة تتعلق بتصوير مواد إباحية في قاعة الاجتماعات.

وقال مكتب النائب الديمقراطي بن كاردين إن "إيدان مايسي تشيروبسكي لم يعد يخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "محاولات الاتصال بمايسي تشيروبسكي هذا الصباح للتعليق، لم تكن ناجحة على الفور".

وفي وقت سابق، اندلعت فضيحة في الولايات المتحدة بعد نشر فيديو إباحي مع مثليين جنسيا تم تصويره في قاعة الاجتماعات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ونشر موقع The Daily Caller الإخباري مقطعا من هذا الفيديو.

في البداية تم نشر الفيديو في مجموعة مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الصحفيين، فقد تم تصوير الفيديو في غرفة الاستماع رقم 216 باللجنة القضائية بالكونجرس. ووفقا لهم ظهرت في اللقطات طاولة "يجلس عليها أعضاء مجلس الشيوخ في كثير من الأحيان، ويطرحون الأسئلة أثناء جلسات الاستماع".

وكتبت الناشطة الأمريكية اليمينية المتطرفة لورا لومر على قناتها في تلجرام أن أحد "أبطال" الفيديو كان الموظف الديمقراطي في مجلس الشيوخ إيدان مايسي-تشيروبسكي، الذي شارك سابقا في لقطات إعلانية لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية لعام 2020.

من جانبه علق الجمهوري مايك كولينز على الفضائح المحيطة بالحزب الديمقراطي: "أسبوع ملعون لليسار! الإباحية في مجلس الشيوخ، والمواد الإباحية عن الأطفال في فرجينيا، والراقصات في البيت الأبيض، والتماثيل الشيطانية في ولاية أيوا. ما الذي بقي ينقصهم؟".









MENAFN17122023000132011024ID1107611215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث