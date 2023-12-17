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ممثل الحكومة الهندية يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف

12/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Youm7) وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري مساء اليوم الأحد هارديب سينج بوري وزير للبترول والغاز الطبيعي الهندي، ممثلا عن الحكومة الهندية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفورله بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كان في استقبال الوزيرالهندي أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.








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