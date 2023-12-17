ممثل الحكومة الهندية يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف

ممثل الحكومة الهندية يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف
التاريخ
12/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN
- Youm7) وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري مساء اليوم الأحد هارديب سينج بوري وزير للبترول والغاز الطبيعي الهندي، ممثلا عن الحكومة الهندية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفورله بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
كان في استقبال الوزيرالهندي أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.
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