ولاية فلوريدا الأمريكية تغرق فى 12.7 سم من الأمطار

MENAFN - Youm7) ألغت ولاية فلوريدا الأمريكية، استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، اليوم الأحد، بعد أن أسقطت عاصفة 12.7 سم من الأمطار على أنحاء الولاية فلوريدا، وغمرت الشوارع بالمياه، قبل أن تتجه صوب الساحل الشرقي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدة من الفيضانات واحتمال حدوث فيضانات طفيفة في منطقة واسعة من الولاية، تمتد من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وحتى جاكسونفيل.

غير أن المطارات الرئيسية ظلت مفتوحة مع بداية موسم السفر المزدحم في العطلات.

وقال كارماين مارسينو، قائد شرطة مقاطعة لي، عبر منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: "اليوم ليس مناسبا للسباحة او ركوب القوارب".

وصدرت تحذيرات ساحلية في معظم أنحاء الولاية بعد أن حركت الرياح القوية المياه في الخليج وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي الشمالي.

بيد أن العاصفة قد تمثل بارقة أمل جيدة لأولئك المقيمين في جنوب غرب فلوريدا والذين يواجهون قيودا على المياه وظروف الجفاف مع اقتراب ما يعرف عادة بموسم الجفاف.



