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العشرى يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة سلبية الثلاثاء المقبل

12/17/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري على منح لاعبيه راحة سلبية بعد غد الثلاثاء، عقب الانتهاء من خوض مباراتهم الودية أمام صيد المحلة غدا الإثنين، ضمن التجارب الودية التي يخوضها زعيم الدوري تحضيرا لمباريات الدوري المصري.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري خوض مباراة ودية من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا، والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراتيه أمام الزمالك والأهلي في مسابقة الدوري.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية على ملعب النادي ضمن التحضير لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.








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