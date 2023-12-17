سيدات سلة الأهلى يتوجن ببطولة منطقة القاهرة

MENAFN - Youm7) تُوجالفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهليبلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة، تفوق فريق الجزيرة في الفترة الأولى بنتيجة 16-13، ثم ‏أنهى الأهلي الفترة الثانية بنتيجة 31-27، وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 49-33، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 70-35، ويحصل على اللقب الثاني هذا الموسم. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.

من جانبه، أعرب طارق خيري، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد داخل صالة المركز الأولمبي التي انتهت بنتيجة 70-35.

وأضاف خيري أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة جيدة في ظل المنافسات القوية هذا الموسم، ورغبة الجميع في الفوز وتحقيق البطولات، وبعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب، مؤكدًا أن الفوز باللقب جاء لإسعاد الجماهير.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.