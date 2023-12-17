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بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

12/17/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7)
رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حالة التأهب القصوي قبل تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز، والتى تعد إحدى سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024 على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمشاركة 72 دولة، يمثلها جميع أبطال العالم، وهو أعلى مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم.



وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق على أعلى مستوى وفق المعايير الدولية.



ومن جانبه حرص الدكتور
إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.



وأشار أمين إلى أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.



وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.



وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.



وأثني الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.












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