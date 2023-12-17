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شباب الأهلى يهزم الزمالك فى قمة بطولة الجمهورية للكرة الطائرة

12/17/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق الكرة الطائرة للشباب بالنادي الأهلي 19 سنة في الفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في القمة التي جمع الفريقين بمقر الأهلي في الجزيرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ونجح شباب الأهلي في السيطرة على المباراة وتقديم عرض قوي، كللوه بحسم القمة لصالحهم والفوز في المباراة.

وخلال المران الأخير حرص الجهاز الفني للأهلي على تكثيف جرعة التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تدريبات الإرسال والاستقبال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز خلال المباراة.

ويواصل فريق شباب الأهلي تقديم عروضهم القوية في بطولة الجمهورية، من أجل المنافسة على حصد لقب البطولة.








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