شباب الأهلى يهزم الزمالك فى قمة بطولة الجمهورية للكرة الطائرة

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق الكرة الطائرة للشباب بالنادي الأهلي 19 سنة في الفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في القمة التي جمع الفريقين بمقر الأهلي في الجزيرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
ونجح شباب الأهلي في السيطرة على المباراة وتقديم عرض قوي، كللوه بحسم القمة لصالحهم والفوز في المباراة.
وخلال المران الأخير حرص الجهاز الفني للأهلي على تكثيف جرعة التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تدريبات الإرسال والاستقبال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز خلال المباراة.
ويواصل فريق شباب الأهلي تقديم عروضهم القوية في بطولة الجمهورية، من أجل المنافسة على حصد لقب البطولة.
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