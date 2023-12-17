Sunday, 17 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى يشكر الأشقاء فى السعودية على الحفاوة خلال المشاركة بمونديال الأندية

12/17/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Youm7) عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُجرى فعالياتها بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.



وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.



وأكدت البعثة ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.












MENAFN17122023000132011024ID1107611207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث