سياسيون: البحرين لن تنسى مواقف أمير الكويت الراحل فقيد الحكمة والعطاء والإنسانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 12 (كونا) -- منذ اللحظات الأولى لإعلان رحيل سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه اكتست وسائل التواصل الاجتماعي الحداد الشعبي مواساة من أهل البحرين لأهلهم في الكويت الشقيقة.
وقالت صحيفة (الأيام) البحرينية إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تدفق آلاف المشاركات التي أبنت الفقيد الراحل وقدمت أصدق التعازي والمواساة واستذكرت العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الشقيقين شعبا وقيادة.
وحفلت المواقع الإلكترونية بالعديد من المشاركات التي نعت أمير العطاء والحكمة والإنسانية واستذكر البحرينيين مواقف الكويت تجاه المملكة في كل الأصعدة والميادين وفي مختلف المراحل والظروف.
وكتب المستشار الإعلامي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء عيسى الحمادي "اللهم أرحم عبدك الشيخ نواف الأحمد الصباح واجعله في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين".
وأضاف الحمادي "رحمه الله كان محبا للبحرين وأهلها.. نشاطر أشقاءنا بالكويت هذا المصاب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
من جانبه كتب رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن على حسابه في منصة (إكس) "إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل اللهم ارحم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت الشقيقة واغفر له وثبته عند السؤال وقه عذاب القبر وأسكنه الفردوس الأعلى وأجر أهله وآل الصباح الكرام والكويت الحبيبة في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها".
بدوره قال عضو مجلس الشورى حمد الدوي في تغريدة على منصة (إكس) "نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة للكويت قيادة وشعبا بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى العلي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه".
وأضاف "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى العالمين العربي والإسلامي نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي هي خسارة كبيرة للكويت ولدول الخليج وللأمتين العربية والإسلامية بعد حياة حافلة بالإنجازات مفعمة بالعطاء خدمة لبلده وللأمة".
وأكد ان الأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة أمير دولة الكويت رجلا مخلصا قدم الكثير لبلده واستطاع بما له من حكمة وحنكة ولمن سبقوه أن ينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وتتمتع بمكانة دولية مرموقة جعلتها موضع الاحترام والتقدير من المجتمع الدولي بأسره محققا لشعبه الكثير من الإنجازات والمكاسب الرائدة التي انعكست إيجابا على حياة المواطن الكويتي رخاء ورفاهية ونماء.
من جهتها قالت عضو مجلس الشورى جليلة السيد "لقد فقد الشعب الكويتي برحيله قائدا شهما ومصلحا فذا فهو بحق أمير العفو حيث شهدنا في فترة إمارته القصيرة لدولة الكويت الكثير من الخطوات التي لم تفرق بين أحد في سبيل العفو والإصلاح بما انعكس بشكل واضح في استقرار دولة الكويت وتكاتف جميع مكوناتها تحت راية حكمته وأبويته الراعية".
وأضافت أن افتقاده بحق خسارة كبرى لشعبه وللأمتين العربية والإسلامية إنها خسارة رجل مخلص قدم الكثير لبلده واستطاع بما له من حكمة وحنكة أن يحقق الكثير والتي انعكست بشكل واضح على حياة الكويتيين وراحتهم ورفاهيتهم ولم يتوقف هذا العطاء عند بلده بل تعدت يده الكريمة المعطاءة لتشمل دول العالم المختلفة ومن بينها العطاء الكبير والمستمر حتى اليوم وعلى مر السنين لمملكة البحرين.
وكتبت عضو مجلس الشورى الدكتورة جميلة السلمان على حسابها في منصة (إكس) "ببالغ الحزن والأسى أتقدم بأحر آيات التعازي لأسرة آل الصباح الكرام والحكومة الكويتية وشعب الكويت الشقيق في هذا المصاب الأليم".
ونشرت رئيسة مجلس النواب السابقة سفير البحرين بمصر فوزية زينل تعزية خاصة بوفاة أمير الكويت معزية الكويتيين والعالم بفقده المؤلم. (النهاية)
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