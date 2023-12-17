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سياسيون: البحرين لن تنسى مواقف أمير الكويت الراحل فقيد الحكمة والعطاء والإنسانية

12/17/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 12 (كونا) -- منذ اللحظات الأولى لإعلان رحيل سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه اكتست وسائل التواصل الاجتماعي الحداد الشعبي مواساة من أهل البحرين لأهلهم في الكويت الشقيقة.
وقالت صحيفة (الأيام) البحرينية إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تدفق آلاف المشاركات التي أبنت الفقيد الراحل وقدمت أصدق التعازي والمواساة واستذكرت العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الشقيقين شعبا وقيادة.
وحفلت المواقع الإلكترونية بالعديد من المشاركات التي نعت أمير العطاء والحكمة والإنسانية واستذكر البحرينيين مواقف الكويت تجاه المملكة في كل الأصعدة والميادين وفي مختلف المراحل والظروف.
وكتب المستشار الإعلامي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء عيسى الحمادي "اللهم أرحم عبدك الشيخ نواف الأحمد الصباح واجعله في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين".
وأضاف الحمادي "رحمه الله كان محبا للبحرين وأهلها.. نشاطر أشقاءنا بالكويت هذا المصاب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
من جانبه كتب رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن على حسابه في منصة (إكس) "إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل اللهم ارحم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت الشقيقة واغفر له وثبته عند السؤال وقه عذاب القبر وأسكنه الفردوس الأعلى وأجر أهله وآل الصباح الكرام والكويت الحبيبة في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها".
بدوره قال عضو مجلس الشورى حمد الدوي في تغريدة على منصة (إكس) "نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة للكويت قيادة وشعبا بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى العلي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه".
وأضاف "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى العالمين العربي والإسلامي نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي هي خسارة كبيرة للكويت ولدول الخليج وللأمتين العربية والإسلامية بعد حياة حافلة بالإنجازات مفعمة بالعطاء خدمة لبلده وللأمة".
وأكد ان الأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة أمير دولة الكويت رجلا مخلصا قدم الكثير لبلده واستطاع بما له من حكمة وحنكة ولمن سبقوه أن ينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وتتمتع بمكانة دولية مرموقة جعلتها موضع الاحترام والتقدير من المجتمع الدولي بأسره محققا لشعبه الكثير من الإنجازات والمكاسب الرائدة التي انعكست إيجابا على حياة المواطن الكويتي رخاء ورفاهية ونماء.
من جهتها قالت عضو مجلس الشورى جليلة السيد "لقد فقد الشعب الكويتي برحيله قائدا شهما ومصلحا فذا فهو بحق أمير العفو حيث شهدنا في فترة إمارته القصيرة لدولة الكويت الكثير من الخطوات التي لم تفرق بين أحد في سبيل العفو والإصلاح بما انعكس بشكل واضح في استقرار دولة الكويت وتكاتف جميع مكوناتها تحت راية حكمته وأبويته الراعية".
وأضافت أن افتقاده بحق خسارة كبرى لشعبه وللأمتين العربية والإسلامية إنها خسارة رجل مخلص قدم الكثير لبلده واستطاع بما له من حكمة وحنكة أن يحقق الكثير والتي انعكست بشكل واضح على حياة الكويتيين وراحتهم ورفاهيتهم ولم يتوقف هذا العطاء عند بلده بل تعدت يده الكريمة المعطاءة لتشمل دول العالم المختلفة ومن بينها العطاء الكبير والمستمر حتى اليوم وعلى مر السنين لمملكة البحرين.
وكتبت عضو مجلس الشورى الدكتورة جميلة السلمان على حسابها في منصة (إكس) "ببالغ الحزن والأسى أتقدم بأحر آيات التعازي لأسرة آل الصباح الكرام والحكومة الكويتية وشعب الكويت الشقيق في هذا المصاب الأليم".
ونشرت رئيسة مجلس النواب السابقة سفير البحرين بمصر فوزية زينل تعزية خاصة بوفاة أمير الكويت معزية الكويتيين والعالم بفقده المؤلم. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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