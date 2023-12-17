باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة أمير البلاد الراحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 17 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار أن اليوم الأحد هو يوم حداد في باكستان على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
ووفقا لإذاعة باكستان فقد أعلن رئيس الوزراء كاكار اليوم الأحد يوما رسميا للحداد تضامنا مع دولة الكويت حكومة وشعبا تنكس فيه الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الإذاعة أن كاكار "سيزور الكويت يوم غد الاثنين للتعزية في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء كاكار في بيان عن حزنه العميق لوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قائلا إن باكستان تتضامن مع الكويت حكومة وشعبا مشيرا إلى أن الراحل سيبقى في الذاكرة لمساهمته القوية في تعزيز العلاقات الباكستانية - الكويتية.
في غضون ذلك فتحت سفارة دولة الكويت في باكستان اليوم الأحد سجل التعازي لمدة ثلاثة أيام حيث قدم سفراء ودبلوماسيون وسياسيون تعازيهم. (النهاية)
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