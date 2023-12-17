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باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة أمير البلاد الراحل

12/17/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 17 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار أن اليوم الأحد هو يوم حداد في باكستان على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
ووفقا لإذاعة باكستان فقد أعلن رئيس الوزراء كاكار اليوم الأحد يوما رسميا للحداد تضامنا مع دولة الكويت حكومة وشعبا تنكس فيه الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الإذاعة أن كاكار "سيزور الكويت يوم غد الاثنين للتعزية في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء كاكار في بيان عن حزنه العميق لوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قائلا إن باكستان تتضامن مع الكويت حكومة وشعبا مشيرا إلى أن الراحل سيبقى في الذاكرة لمساهمته القوية في تعزيز العلاقات الباكستانية - الكويتية.
في غضون ذلك فتحت سفارة دولة الكويت في باكستان اليوم الأحد سجل التعازي لمدة ثلاثة أيام حيث قدم سفراء ودبلوماسيون وسياسيون تعازيهم. (النهاية)

س ب ك / ف ا س




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