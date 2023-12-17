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ممثل الرئيس الأمريكي وزير الدفاع يصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل

12/17/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- وصل إلى البلاد مساء اليوم ممثل فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معالي وزير الدفاع لويد جيمس أوستن والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. (النهاية)

م ص ع


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