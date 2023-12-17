البابا فرنسيس يعلن عن أسفه لاستهداف المدنيين العزل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- عبّر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن حزنه لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية أمس السبت في قطاع غزة، حيث يستهدف جيش الاحتلال "مدنيون عزّل" ويقصفهم ويطلق النار عليهم.
ووفقاً لـ (يورو نيوز)، قال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان "ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة، حيث يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار".
وأضاف: "قتلت أم وابنتها، فيما أصيب آخرون برصاص قناصين".
وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بشكل همجي ووحشي صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
17/12/2023 21:36:16
MENAFN17122023000117011021ID1107611202
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