البابا فرنسيس يعلن عن أسفه لاستهداف المدنيين العزل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- عبّر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن حزنه لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية أمس السبت في قطاع غزة، حيث يستهدف جيش الاحتلال "مدنيون عزّل" ويقصفهم ويطلق النار عليهم.

ووفقاً لـ (يورو نيوز)، قال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان "ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة، حيث يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار".

وأضاف: "قتلت أم وابنتها، فيما أصيب آخرون برصاص قناصين".

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بشكل همجي ووحشي صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

17/12/2023 21:36:16