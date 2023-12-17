قطر: وصول دفعة جديدة من المرضى الغزيين للعلاج

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 17 كانون الأول (بترا)- وصلت الدوحة، مساء اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر بداية الشهر الحالي.

وسيتم بموجب المبادرة علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذي فقدوا والديهم في القطاع.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قبل قليل عن وصول مجموعة جديدة من الأشقاء المصابين من غزة إلى الدوحة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وبرفقة طاقم طبي ونائب رئيس لجنة إعمار غزة السفير خالد الحردان.

وكانت الدفعة الأولى من المرضى وصلت الدوحة في الرابع من الشهر الحالي، في حين وصلت الدفعة الثانية قبل 10 أيام.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه قبل نحو 3 أسابيع بمبادرة لعلاج 1500 من الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذي فقدوا والديهم في القطاع.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

17/12/2023 21:30:27