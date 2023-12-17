قطر: وصول دفعة جديدة من المرضى الغزيين للعلاج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 17 كانون الأول (بترا)- وصلت الدوحة، مساء اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر بداية الشهر الحالي.
وسيتم بموجب المبادرة علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذي فقدوا والديهم في القطاع.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قبل قليل عن وصول مجموعة جديدة من الأشقاء المصابين من غزة إلى الدوحة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وبرفقة طاقم طبي ونائب رئيس لجنة إعمار غزة السفير خالد الحردان.
وكانت الدفعة الأولى من المرضى وصلت الدوحة في الرابع من الشهر الحالي، في حين وصلت الدفعة الثانية قبل 10 أيام.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه قبل نحو 3 أسابيع بمبادرة لعلاج 1500 من الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذي فقدوا والديهم في القطاع.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
17/12/2023 21:30:27
MENAFN17122023000117011021ID1107611201
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