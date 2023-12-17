القبض على مطلوب بمبالغ مالية تزيد عن 4 ملايين دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب بحقه 84 طلبا بمبالغ مالية تزيد عن 4 ملايين دينار في العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة وبحقه 84 طلباً في العاصمة، وذلك بعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجوده.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ مجموع المبالغ المالية المطلوب بها تزيد عن الـ 4 ملايين دينار وسيصار إلى إحالته لمصادر طلباته.

--(بترا)

ل م/ هـ ح

17/12/2023 21:38:31