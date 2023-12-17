القبض على مطلوب بمبالغ مالية تزيد عن 4 ملايين دينار
التاريخ
12/17/2023 2:27:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب بحقه 84 طلبا بمبالغ مالية تزيد عن 4 ملايين دينار في العاصمة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة وبحقه 84 طلباً في العاصمة، وذلك بعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجوده.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ مجموع المبالغ المالية المطلوب بها تزيد عن الـ 4 ملايين دينار وسيصار إلى إحالته لمصادر طلباته.
--(بترا)
ل م/ هـ ح
17/12/2023 21:38:31
MENAFN17122023000117011021ID1107611200
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