الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق حول دفن الاحتلال لمواطنين أحياء بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مرضى ومصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان، اليوم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إنه تلقى "شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه".
وأكد المرصد أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى، بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المستشفى من انتهاكات فظيعة على مدار الأيام الماضية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
17/12/2023 21:28:18
MENAFN17122023000117011021ID1107611199
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