الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق حول دفن الاحتلال لمواطنين أحياء بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مرضى ومصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان، اليوم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إنه تلقى "شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه".

وأكد المرصد أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى، بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المستشفى من انتهاكات فظيعة على مدار الأيام الماضية.

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

17/12/2023 21:28:18