الأمن العام يضبط عددا من المخالفات الخطرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا) - واصلت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام جهودها المبذولة لتوفير بيئة مرورية آمنة، والحد من حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وعززت إدارتا السير والدوريات الخارحية من دورياتهما الرقابية الآلية المتحركة المزودة بكاميرات مراقبة، ومركبات بالصفه المدنية مجهزه برادارات لضبط السرعات في المواقع التي تشهد وقوعاً لحوادث السير على الطرق الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة.

ورصدت هذه الكاميرات مؤخراً مخالفات مرورية خطرة تهدد حياة مستخدمي الطرق، والتي تعد من المخالفات التي نجم عنها أكبر عدد من الحوادث المسببة للوفيات في الأعوام السابقة من اهمها: السرعات العالية، والتغيير الخاطئ بين المسارب.

وتناول التقرير المروري، اليوم عدداً من المخالفات القاتلة التي ضبطتها الدوريات المرورية العاملة على من أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 190 كم/س على طريق الحد الأعلى للسرعة المقررة عليها هو 80 كم/س في منطقة القويرة –العقبة.

كما تم ضبط سائق غير مرخص يقود مركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحقه، فيما ضُبط شخص غير مرخص ومتعاطي للمشروبات الكحولية يقود مركبة على طريق اربد -عمان وتم إجراء المقتضى القانوني والاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع مرتكبي المخالفات .

يشار إلى أن الرقابة المرورية المتحركة والثابتة وأجهزة ضبط السرعة والرادارات والكاميرات التي فعلتها مديرية الأمن العام ضمن خطتها المرورية أسهمت مؤخراً وبشكل فاعل في التصدي لعديد المخالفات والحد منها وتوفير الحماية لمستخدمي الطريق من الممارسات والمخالفات المرورية الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين.

ويتم تسيير الدوريات الرقابية يومياً بالفترات الصباحية والمسائية، ويعمل بها كوادر مؤهلة ترصد المخالفات من خلال كاميرات رقابة، وتوثقها ليصار الى تحريرها حسب الأصول وإخطار المواطن برسالة نصية بمضمون مخالفته، فضلاً عن الكاميرات الثابتة في عدد من المواقع، وتستخدم المواد المصورة وفقاً لأحكام القانون لتوثيق المخالفات وإثباتها.

واكدت مديرية الأمن العام أنها تسعى ومن خلال هذه الإجراءات توفير أعلى سبل الحماية لمستخدمي الطرق، وحمايتهم من المخالفات الخطرة وما ينجم عنها من حوادث حاصة تلك التي تتسبب بالإصابات البشرية.

واهابت بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات الايجابية اثناء القيادة والبعد عن المخالفات المرورية بكافة أشكالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

--(بترا )

ل م/ ع ط

17/12/2023 20:33:47