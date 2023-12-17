مطار الملكة علياء استقبل 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)-قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، إنه على الرغم من الأوضاع الراهنة، يظل الأردن وجهة آمنة ومُرحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المطار استقبل ما يزيد عن 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام الحالي .

وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان اليوم الأحد، عن تطلعه لاستعادة الزخم للمطار في الأشهر المقبلة.

وأضاف كلود، أنه و في الوقت الذي نواصل فيه الحفاظ على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، شهدنا انخفاضًا في الإحصائيات الشهرية كما كان متوقعاً، نظراً للتطورات المستمرة في قطاع غزّة والضفة الغربية".

واستقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال تشرين الثاني الماضي، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 بالمئة مقارنة بإحصائيات 2022.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات؛ أظهرت إحصائيات مجموعة المطار الدولي اليوم الأحد، أن المطار استقبل 5,397 حركة، بزيادة نسبتها 2.4 بالمئة، وتعامل مع 5979 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 17.9 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للإحصائيات المسجّلة منذ بداية العام، استقبل المطار ما مجموعه 8,558,221 مليون مسافر مسجلا ارتفاعا نسبته 19.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وسجّل المطار 72114 حركة طائرات، وتعامل مع 60932 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 15.1 بالمئة، و8.1 بالمئة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.

--(بترا)

ع ن/ب ع/ ع ط

17/12/2023 20:29:34