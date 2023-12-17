مطار الملكة علياء استقبل 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)-قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، إنه على الرغم من الأوضاع الراهنة، يظل الأردن وجهة آمنة ومُرحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المطار استقبل ما يزيد عن 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام الحالي .
وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان اليوم الأحد، عن تطلعه لاستعادة الزخم للمطار في الأشهر المقبلة.
وأضاف كلود، أنه و في الوقت الذي نواصل فيه الحفاظ على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، شهدنا انخفاضًا في الإحصائيات الشهرية كما كان متوقعاً، نظراً للتطورات المستمرة في قطاع غزّة والضفة الغربية".
واستقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال تشرين الثاني الماضي، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 بالمئة مقارنة بإحصائيات 2022.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات؛ أظهرت إحصائيات مجموعة المطار الدولي اليوم الأحد، أن المطار استقبل 5,397 حركة، بزيادة نسبتها 2.4 بالمئة، وتعامل مع 5979 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 17.9 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات المسجّلة منذ بداية العام، استقبل المطار ما مجموعه 8,558,221 مليون مسافر مسجلا ارتفاعا نسبته 19.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وسجّل المطار 72114 حركة طائرات، وتعامل مع 60932 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 15.1 بالمئة، و8.1 بالمئة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.
--(بترا)
ع ن/ب ع/ ع ط
17/12/2023 20:29:34
MENAFN17122023000117011021ID1107611197
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