لجنة الإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على التغطية الاعلامية والصحفية التي يقدمها التلفزيون الاردني لجمهوره داخل الأردن وخارجه تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .

وأكد رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، أهمية الدور الذي تؤديه الشاشة الوطنية الأولى في نشر الثقافة والمعرفة بين أطياف الشعب الأردني، الى جانب تسويق الأعمال الدرامية مشيرا إلى أن هذا الصرح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن لإسهامها في إيصال صوت المواطن وتجسيدها لتاريخ الوطن ومستقبله.

من جانبه لفت النائب أحمد الخلايلة الى اعتماد اللجان النيابية نهج الخروج الى الميدان والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية الذي من شأنه مكاشفة الحقائق مع الجمهور، مبينا أن الجهود التي تبذل في هذه المؤسسة تعكس حجم التميز الذي يظهر على هذه الشاشة والذي يتطلب رفع مستويات الدعم الحكومي للاعلام الرسمي لما يؤديه من ادوار مفصلية تعزز من تماسك ووحدة المجتمع الاردني.

بدوره بين مدير عام المؤسسة ابراهيم البواريد دور المؤسسة في تغطية الاحداث المختلفة في المجتمع والمنطقة والخصائص التي تتميز بها القناة الأولى، والامكانات الفنية التي تتميز بها البرامج والنشرات الاخبارية والدورات البرامجية المتنوعة والتي تضمنت في أوجها الحديث عن مسارات التحديث الاداري والسياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.

وأشار الى التنوع في البرامج الذي أعطى الشاشة الوطنية طابع التميز في تقديم المضمون المحلي والأحداث المتنوعة في المنطقة، مبينا أن برنامج عين على القدس من أهم البرامج التي تقدم الحقيقة الواضحة عن فلسطين وهو من البرامج التي تسبب الازعاج للكيان المحتل لما يؤديه من أدوار في تقديم الحقيقة للعالم.

وأضاف البواريد أن النظام الاخباري الجديد الذي جرى اضافته أخيرا للتلفزيون الأردني يعتبر الأحدث في المنطقة، والى وجود الكثير من التحسين والتطوير على صعيد الاذاعة والتلفزيون حيث جرى تحسين القناة الرياضية بحلة جديدة وتخصيصها للرياضة والبرامج الرياضية فقط، دون عرض الشؤون العامة وجلسات مجلس النواب فيها.

واطلعت اللجنة خلال جولة ميدانية في حرم المؤسسة على أرشيف التلفزيون الأردني والسعة التخزينية التي يتمتع بها وجدول البث اليومي، إضافة الى الامكانات الجديدة التي جرى اضافتها لتحسين جودة البث التلفزيوني.

--(بترا)

م هـ /ب ع/ ع ط

17/12/2023 20:25:08