لجنة الإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على التغطية الاعلامية والصحفية التي يقدمها التلفزيون الاردني لجمهوره داخل الأردن وخارجه تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .
وأكد رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، أهمية الدور الذي تؤديه الشاشة الوطنية الأولى في نشر الثقافة والمعرفة بين أطياف الشعب الأردني، الى جانب تسويق الأعمال الدرامية مشيرا إلى أن هذا الصرح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن لإسهامها في إيصال صوت المواطن وتجسيدها لتاريخ الوطن ومستقبله.
من جانبه لفت النائب أحمد الخلايلة الى اعتماد اللجان النيابية نهج الخروج الى الميدان والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية الذي من شأنه مكاشفة الحقائق مع الجمهور، مبينا أن الجهود التي تبذل في هذه المؤسسة تعكس حجم التميز الذي يظهر على هذه الشاشة والذي يتطلب رفع مستويات الدعم الحكومي للاعلام الرسمي لما يؤديه من ادوار مفصلية تعزز من تماسك ووحدة المجتمع الاردني.
بدوره بين مدير عام المؤسسة ابراهيم البواريد دور المؤسسة في تغطية الاحداث المختلفة في المجتمع والمنطقة والخصائص التي تتميز بها القناة الأولى، والامكانات الفنية التي تتميز بها البرامج والنشرات الاخبارية والدورات البرامجية المتنوعة والتي تضمنت في أوجها الحديث عن مسارات التحديث الاداري والسياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.
وأشار الى التنوع في البرامج الذي أعطى الشاشة الوطنية طابع التميز في تقديم المضمون المحلي والأحداث المتنوعة في المنطقة، مبينا أن برنامج عين على القدس من أهم البرامج التي تقدم الحقيقة الواضحة عن فلسطين وهو من البرامج التي تسبب الازعاج للكيان المحتل لما يؤديه من أدوار في تقديم الحقيقة للعالم.
وأضاف البواريد أن النظام الاخباري الجديد الذي جرى اضافته أخيرا للتلفزيون الأردني يعتبر الأحدث في المنطقة، والى وجود الكثير من التحسين والتطوير على صعيد الاذاعة والتلفزيون حيث جرى تحسين القناة الرياضية بحلة جديدة وتخصيصها للرياضة والبرامج الرياضية فقط، دون عرض الشؤون العامة وجلسات مجلس النواب فيها.
واطلعت اللجنة خلال جولة ميدانية في حرم المؤسسة على أرشيف التلفزيون الأردني والسعة التخزينية التي يتمتع بها وجدول البث اليومي، إضافة الى الامكانات الجديدة التي جرى اضافتها لتحسين جودة البث التلفزيوني.
--(بترا)
م هـ /ب ع/ ع ط
17/12/2023 20:25:08
MENAFN17122023000117011021ID1107611196
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