مشروع لدعم صغار المزارعين في إربد والمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت مؤسسة نهر الأردن عن إطلاق المشروع الزراعي "20 دونما من أجل التغيير" في محافظتي إربد والمفرق بهدف تمكين الجمعيات وصغار المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة من تعزيز قدراتهم المهنية والريادية وتوظيف أساليب الزراعة الذكية لرفع مستويات الإنتاج في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في المحافظتين.

ووفق بيان المؤسسة اليوم الأحد، يستهدف المشروع الذي رعى حفل اطلاقه محافظ إربد رضوان العتوم ومحافظ المفرق سلمان النجادا، صغار المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة من أردنيين ولاجئين سوريين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توثيقها عبر مذكرة تفاهم بين مؤسسة نهر الأردن والمجلس النرويجي للاجئين وبتمويل ودعم من الهيئة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبالشراكة مع مؤسسة هيلفيتاس السويسرية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، والمجلس النرويجي للاجئين وجمعية تمكين ومركز العدل للمساعدة القانونية.

وأضاف البيان أن مؤسسة نهر الأردن تسعى ضمن هذا المشروع إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع 10 جمعيات خيرية وتعاونية منسبة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، عقب سلسلة من التقييمات المكتبية والميدانية، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تأسيس 150 مجموعة ادخار وإقراض، وتدريب أعضاء هذه المجموعات على مهارات الإدارة المالية والتنسيق والمتابعة لتمكين صغار المزارعين من تأمين سبل عيش آمنة ومستدامة.

واوضح البيان أنه سيتم متابعة هذه المجموعات من خلال الجمعيات الشريكة وفريق العمل في المؤسسة لضمان تأهيل المشاركين في المشروع للاستفادة من فرص توظيف في قطاع الزراعة أو إنشاء وتطوير مشاريع زراعية ضمن الفرص المتوفرة في المناطق المستهدفة.

وتقوم مؤسسة نهر الأردن بشكل مستمر على استدامة المشاريع الإنتاجية وزيادة نشاطها التجاري ضمن قطاع الزراعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المزارعين في المناطق الريفية، كما تتبنى منهجية واضحة وشمولية تراعي طبيعة السكان وتتطلع إلى الميزة النسبية للمناطق والاستفادة من التشبيك مع جميع القطاعات.

--(بترا)

ر خ/ب ع/ ع ط

17/12/2023 20:11:16