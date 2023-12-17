الدغمي يشيد بمواقف الملك الداعمة للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 كانون الأول (بترا)-أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يقفوف صفاً واحداً في دعم صمود الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ستبقى.

واستهلت المحاضرة التي نظمتها كلية معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة آل البيت، الأحد، حول تداعيات الحرب على غزة، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة والضفة الغربية.

وأشاد الدغمي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والمشهود لها على كافة الأصعدة ومختلف المحافل الدولية لنصرة أهلنا في غزة ودعوات جلالته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأكيداته على أهمية تكثيف الجهود الدولية وبقوة لوقف العدوان الصهيوني على غزة.

وأوضح الدغمي، أن النصر قريب نظرا لأن الشعب الفلسطيني بقي صامدا على أرضه، بكل شجاعة وبسالة ولن يتركها على الإطلاق رغم الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، مؤكدا أن طوفان الأقصى أعاد الهيبة للقضية الفلسطينية وليس أمام الشعب الفلسطيني الا مواصلة نضالهم في مواجهة العدو الصهيوني والذي يقع على عاتق هذا الجيل الذي ولد من رحم الاضطهاد باستعادة أرضه وحقوقه المشروعة ونيل استقلاله بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وبين الدغمي أنه يتوجب علينا ألا نبقى نفكر بعقلية المؤامرة تجاه ما يجري في قطاع غزة، لافتا الى أن ما يقوم به أبطال المقاومة شرف نفاخر به لاسترجاع الأراضي المحتلة، مؤكدا أن غزة قوية وستبقى كذلك على الدوام.

وقال إن المقاومة في أحسن حالاتها اليوم، حيث وضعت القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا العالمية، منوها إلى أن كل ذلك أدى لتحريك الشعوب العربية لنصرة القضية الفلسطينية .

وأكد أن سيبقى على موقفه الثابت ولن يتغير تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني والأهل في قطاع غزة.

من جهته شدد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، على أهمية هذه الحوارات المفتوحة لبيان مواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن جامعة آل البيت تقف مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة.

وأوضح عميد كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية الدكتور عاهد المشاقبة أن القضية الفلسطينية تعد جوهرة الصراع في المنطقة وتتجلى جراء ذلك أبعاد وطنية وقومية ودينية ولإيجاد تسوية عادلة وشاملة.

وفي ختام المحاضرة التي حضرها نواب رئيس الجامعة والعمداء والمدرسون والطلبة دار حوار ونقاش موسع أجاب خلاله النائب الدغمي على أسئلة واستفسارات الحضور.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

17/12/2023 20:09:01