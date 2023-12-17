الدغمي يشيد بمواقف الملك الداعمة للأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 كانون الأول (بترا)-أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يقفوف صفاً واحداً في دعم صمود الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ستبقى.
واستهلت المحاضرة التي نظمتها كلية معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة آل البيت، الأحد، حول تداعيات الحرب على غزة، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة والضفة الغربية.
وأشاد الدغمي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والمشهود لها على كافة الأصعدة ومختلف المحافل الدولية لنصرة أهلنا في غزة ودعوات جلالته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأكيداته على أهمية تكثيف الجهود الدولية وبقوة لوقف العدوان الصهيوني على غزة.
وأوضح الدغمي، أن النصر قريب نظرا لأن الشعب الفلسطيني بقي صامدا على أرضه، بكل شجاعة وبسالة ولن يتركها على الإطلاق رغم الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، مؤكدا أن طوفان الأقصى أعاد الهيبة للقضية الفلسطينية وليس أمام الشعب الفلسطيني الا مواصلة نضالهم في مواجهة العدو الصهيوني والذي يقع على عاتق هذا الجيل الذي ولد من رحم الاضطهاد باستعادة أرضه وحقوقه المشروعة ونيل استقلاله بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وبين الدغمي أنه يتوجب علينا ألا نبقى نفكر بعقلية المؤامرة تجاه ما يجري في قطاع غزة، لافتا الى أن ما يقوم به أبطال المقاومة شرف نفاخر به لاسترجاع الأراضي المحتلة، مؤكدا أن غزة قوية وستبقى كذلك على الدوام.
وقال إن المقاومة في أحسن حالاتها اليوم، حيث وضعت القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا العالمية، منوها إلى أن كل ذلك أدى لتحريك الشعوب العربية لنصرة القضية الفلسطينية .
وأكد أن سيبقى على موقفه الثابت ولن يتغير تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني والأهل في قطاع غزة.
من جهته شدد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، على أهمية هذه الحوارات المفتوحة لبيان مواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن جامعة آل البيت تقف مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة.
وأوضح عميد كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية الدكتور عاهد المشاقبة أن القضية الفلسطينية تعد جوهرة الصراع في المنطقة وتتجلى جراء ذلك أبعاد وطنية وقومية ودينية ولإيجاد تسوية عادلة وشاملة.
وفي ختام المحاضرة التي حضرها نواب رئيس الجامعة والعمداء والمدرسون والطلبة دار حوار ونقاش موسع أجاب خلاله النائب الدغمي على أسئلة واستفسارات الحضور.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
17/12/2023 20:09:01
MENAFN17122023000117011021ID1107611194
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