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عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

12/17/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة.
وأعلنت الشركة وفق بيان اليوم، عن بدء عودة خدمات الاتصالات للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقمها تمكنت من الوصول لموقع العطل الرئيس وإصلاحه بعد محاولات عدة خلال الأيام الماضية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
17/12/2023 19:50:23

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