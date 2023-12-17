عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة
التاريخ
12/17/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة.
وأعلنت الشركة وفق بيان اليوم، عن بدء عودة خدمات الاتصالات للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقمها تمكنت من الوصول لموقع العطل الرئيس وإصلاحه بعد محاولات عدة خلال الأيام الماضية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
17/12/2023 19:50:23
MENAFN17122023000117011021ID1107611193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.