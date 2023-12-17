الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

وأنهى المجلس المسح الميداني لـنحو 23079 منزلا و218 مؤسسة محلية في كل من محافظة المفرق والكرك/وغور الصافي، والطفيلة، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في تلك المناطق.

وأنهى المجلس توفير متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جمعية أبناء الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل الخيرية.

وأطلق المجلس حملة توعوية للإعلان عن بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات التواصل الاجتماعي و مختلف وسائل الإعلام، وذلك بهدف تعريفهم بالبطاقة وآليات التقديم وأماكن انعقاد اللجان التشخيصية.

وأعد المجلس المسودة النهائية الخاصة بمعايير التنمية المجتمعية الدامجة، والتي تم تطويرها من قبل لجنة فنية مختصة ضمت عددا من الجهات الشريكة المعنية وبالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

ونفذ المجلس 18 زيارة تفتيشية استهدفت مؤسسات ومراكز متخصصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على البرامج والخدمات المقدمة في تلك المؤسسات، ورصد الانتهاكات إن وجدت وتحويلها للجهات ذات الاختصاص.

وتابع المجلس 7 شكاوى، 5 منها ارتبطت بالحق في العمل تم توجيهها للجنة تكافؤ الفرص، وتم العمل على إغلاق 4 منها، منها شكوتان ارتبطتا بالتعرض للاعتداء والعنف وقعتا على أشخاص من ذوي الإعاقة تم العمل على تحويلها للجهات المعنية وإغلاقها.

وبدأ المجلس بالتحضير لإعداد تقرير الرصد الخاص بمتابعة أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التزام المؤسسات بتطبيق التزاماتها المناطة بها بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة قام المجلس بالكشف الحسي على 148 مدرسة مقترحة كمركز اقتراع نموذجي للأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من توفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.

وقدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات التهيئة البيئية اللازمة في 18 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص شملت 12 مركزا صحيا و4 جمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لمبنيين تابعين لإحدى المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات.

وبحسب التقرير وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 20 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 7 أفلام توعوية بلغة الإشارة.

وعقد المجلس، خلال شهر تشرين الثاني، 9 برامج تدريبية وتوعوية استهدفت 209 مشاركين من الكوادر العاملة ذكورا وإناثا في عدد من الجهات الشريكة في أقاليم المملكة الثلاثة، وتناولت البرامج مجموعة من المحاور حول الدمج والتنوع في التعليم والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام البطاقة التعريفية، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في المشاركة السياسية، وتطوير معايير برنامج التنمية المجتمعية الدامجة.

وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية AIDOS، نفذ المجلس 7 جلسات توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما عمل المجلس من خلال اللجان التشخيصية في أقاليم المملكة الثلاثة، على تشخيص 717 شخصا من ذوي الإعاقة تقدموا بطلبات الحصول على البطاقة التعريفية أعقاب الإعلان عنها.

وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لنحو 56 طالبا وطالبة ذوي إعاقة بالإضافة إلى 21 مستفيدا من خدمات التدريب والتأهيل المهني، و27 مستفيدا من خدمات التدخل المبكر والمنتسوري، كما استفاد 28 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، ونطق ولغة.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ ع ط

17/12/2023 19:48:38