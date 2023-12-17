الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.
وأنهى المجلس المسح الميداني لـنحو 23079 منزلا و218 مؤسسة محلية في كل من محافظة المفرق والكرك/وغور الصافي، والطفيلة، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في تلك المناطق.
وأنهى المجلس توفير متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جمعية أبناء الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل الخيرية.
وأطلق المجلس حملة توعوية للإعلان عن بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات التواصل الاجتماعي و مختلف وسائل الإعلام، وذلك بهدف تعريفهم بالبطاقة وآليات التقديم وأماكن انعقاد اللجان التشخيصية.
وأعد المجلس المسودة النهائية الخاصة بمعايير التنمية المجتمعية الدامجة، والتي تم تطويرها من قبل لجنة فنية مختصة ضمت عددا من الجهات الشريكة المعنية وبالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
ونفذ المجلس 18 زيارة تفتيشية استهدفت مؤسسات ومراكز متخصصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على البرامج والخدمات المقدمة في تلك المؤسسات، ورصد الانتهاكات إن وجدت وتحويلها للجهات ذات الاختصاص.
وتابع المجلس 7 شكاوى، 5 منها ارتبطت بالحق في العمل تم توجيهها للجنة تكافؤ الفرص، وتم العمل على إغلاق 4 منها، منها شكوتان ارتبطتا بالتعرض للاعتداء والعنف وقعتا على أشخاص من ذوي الإعاقة تم العمل على تحويلها للجهات المعنية وإغلاقها.
وبدأ المجلس بالتحضير لإعداد تقرير الرصد الخاص بمتابعة أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التزام المؤسسات بتطبيق التزاماتها المناطة بها بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة قام المجلس بالكشف الحسي على 148 مدرسة مقترحة كمركز اقتراع نموذجي للأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من توفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
وقدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات التهيئة البيئية اللازمة في 18 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص شملت 12 مركزا صحيا و4 جمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لمبنيين تابعين لإحدى المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات.
وبحسب التقرير وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 20 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 7 أفلام توعوية بلغة الإشارة.
وعقد المجلس، خلال شهر تشرين الثاني، 9 برامج تدريبية وتوعوية استهدفت 209 مشاركين من الكوادر العاملة ذكورا وإناثا في عدد من الجهات الشريكة في أقاليم المملكة الثلاثة، وتناولت البرامج مجموعة من المحاور حول الدمج والتنوع في التعليم والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام البطاقة التعريفية، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في المشاركة السياسية، وتطوير معايير برنامج التنمية المجتمعية الدامجة.
وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية AIDOS، نفذ المجلس 7 جلسات توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما عمل المجلس من خلال اللجان التشخيصية في أقاليم المملكة الثلاثة، على تشخيص 717 شخصا من ذوي الإعاقة تقدموا بطلبات الحصول على البطاقة التعريفية أعقاب الإعلان عنها.
وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لنحو 56 طالبا وطالبة ذوي إعاقة بالإضافة إلى 21 مستفيدا من خدمات التدريب والتأهيل المهني، و27 مستفيدا من خدمات التدخل المبكر والمنتسوري، كما استفاد 28 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، ونطق ولغة.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ ع ط
17/12/2023 19:48:38
MENAFN17122023000117011021ID1107611192
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