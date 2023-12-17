التنمية تطلق مبادرة قوّ فرصتك لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد ، مبادرة بعنوان "قوِّ فرصتك"، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني، من خلال موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت coursera حيث يتيح الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إنه يشترط للتقديم عبر مبادرة "قو فرصتك" أن يكون عُمر المتقدمة أو المتقدم بين 18 إلى 35 عاماً، أردني الجنسية، ولديه مؤهل علمي، إضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المقدّمة في مسارات التعليم المقترحة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية، على أن يجري التقديم للراغبين عبر الرابط : ‏

وأشارت الوزارة إلى أن التعليم عبر الموقع سيكون مجانيًا، وتمتد دوراته لثلاثة أشهر، ويتضمن محاضرات فيديو، فيما تتميز المبادرة بأن 51 بالمئة من خريجي الدورات دخلوا سوق العمل.

ونوهت إلى أن المبادرة تستهدف طلبة الثانوية العامة والمعاهد والجامعات ومعاهد التدريب المهني، وتُعنى هذه المبادرة بتدريب أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بهدف تحسين مهاراتهم للانخراط في سوق العمل وإخراج أسرهم من دائرة الانتفاع من برنامج المساعدات في الصندوق إلى دائرة العمل والإنتاج.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات لجنة "الأسكوا" الهادفة إلى الحدّ من البطالة بين الشابات والشباب في الدول العربية، وتعزيز مهاراتهم للانخراط في سوق العمل.

يُشار إلى أن موقع كورسيرا يتعاون مع أكثر من 275 جامعة وشركة رائدة لتوفير التعلم عبر الإنترنت بقضايا ومواد تتعلق بالوظائف للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم، ويقدّم مجموعة من فرص التعلم، بدءًا من المشاريع والدورات العملية وحتى الشهادات وبرامج الدرجات العلمية الجاهزة للعمل.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ ع ط

17/12/2023 19:39:48