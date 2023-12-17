مجلس محافظة المفرق: نسبة إنجاز المشاريع للعام الحالي متدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان، أن نسبة إنجاز المشاريع في موازنة المجلس للعام الحالي متدنية، ولا ترقى لمستوى الطموح.

وقال خلال الجلسة الختامية للمجلس للعام الحالي بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا، إن هذه الجلسة خصصت لمناقشة ما نسبة إنجاز المشاريع في كافة القطاعات على مستوى المحافظة التي بلغت 30 بالمئة.

وأشار الخشمان إلى أنه جرى التباحث بجميع المعيقات التي طالت المشاريع ابرزها طول مدة الإجراءات مع مختلف الجهات المعنية .

وقال إن هذه المعيقات تحدث في أغلب الأحيان في المشاريع ضمن قطاعي الأشغال العامة، والمياه، لافتا إلى أن تأخير إنجاز هذه المشاريع للعام الحالي سينعكس سلبا بترتيب دين على مجلس المحافظة ما يحد من قدرته على تنفيذ مشاريع جديدة على موازنة العام المقبل

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

17/12/2023 19:15:38