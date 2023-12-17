مجلس محافظة المفرق: نسبة إنجاز المشاريع للعام الحالي متدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان، أن نسبة إنجاز المشاريع في موازنة المجلس للعام الحالي متدنية، ولا ترقى لمستوى الطموح.
وقال خلال الجلسة الختامية للمجلس للعام الحالي بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا، إن هذه الجلسة خصصت لمناقشة ما نسبة إنجاز المشاريع في كافة القطاعات على مستوى المحافظة التي بلغت 30 بالمئة.
وأشار الخشمان إلى أنه جرى التباحث بجميع المعيقات التي طالت المشاريع ابرزها طول مدة الإجراءات مع مختلف الجهات المعنية .
وقال إن هذه المعيقات تحدث في أغلب الأحيان في المشاريع ضمن قطاعي الأشغال العامة، والمياه، لافتا إلى أن تأخير إنجاز هذه المشاريع للعام الحالي سينعكس سلبا بترتيب دين على مجلس المحافظة ما يحد من قدرته على تنفيذ مشاريع جديدة على موازنة العام المقبل
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
17/12/2023 19:15:38
MENAFN17122023000117011021ID1107611190
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