غرفتا تجارة الأردن وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 17 كانون الأول (بترا)- بحث رئيسا غرفتي تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، وقطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالدوحة اليوم الأحد، تعزيز علاقات القطاع الخاص الأردني والقطري، وزيادة التعاون بينهما في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء ، عقب اختتام الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي عقدت بالدوحة بمشاركة وفود الدول الأعضاء في الغرفة البالغ عددها 57 دولة.
واستعرض خليل الحاج توفيق والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماعهما اليوم، سبل تعزيز علاقات القطاع الخاص الأردني والقطري من جهة، ومع نظرائهم في الدول الإسلامية من جهة أخرى، وبما يعزز المبادلات التجارية، والسعي إلى تنشيط الاستثمارات المتبادلة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وأكد رئيس غرفة قطر خلال الاجتماع حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة تجارة الأردن، و الغرف التجارية في الدول الإسلامية، انطلاقا من إيمانها بضرورة العمل الجاد لزيادة معدلات التجارة البينية الإسلامية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ ع ط
17/12/2023 18:57:08
MENAFN17122023000117011021ID1107611189
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