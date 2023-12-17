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غرفتا تجارة الأردن وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك

12/17/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 17 كانون الأول (بترا)- بحث رئيسا غرفتي تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، وقطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالدوحة اليوم الأحد، تعزيز علاقات القطاع الخاص الأردني والقطري، وزيادة التعاون بينهما في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء ، عقب اختتام الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي عقدت بالدوحة بمشاركة وفود الدول الأعضاء في الغرفة البالغ عددها 57 دولة.
واستعرض خليل الحاج توفيق والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماعهما اليوم، سبل تعزيز علاقات القطاع الخاص الأردني والقطري من جهة، ومع نظرائهم في الدول الإسلامية من جهة أخرى، وبما يعزز المبادلات التجارية، والسعي إلى تنشيط الاستثمارات المتبادلة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وأكد رئيس غرفة قطر خلال الاجتماع حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة تجارة الأردن، و الغرف التجارية في الدول الإسلامية، انطلاقا من إيمانها بضرورة العمل الجاد لزيادة معدلات التجارة البينية الإسلامية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ ع ط
17/12/2023 18:57:08

MENAFN17122023000117011021ID1107611189

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