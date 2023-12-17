الملك يعود إلى أرض الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة إلى دولة الكويت الشقيقة، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووفد رسمي، لتقديم العزاء بوفاة أمير دولة الكويت الراحل المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

--(بترا)

ن ح/ع ط

17/12/2023 19:05:59