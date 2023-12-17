بوتين: لا مصلحة لروسيا في خوض قتال مع حلف الناتو

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 17 كانون الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه لا مصلحة لبلاده بخوض قتال مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو مهاجمته.

وقال بوتين، في مقابلة مع القناة الحكومية الروسية الأولى، إنه لا مصلحة جيوسياسية أو اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية، للقتال مع دول حلف الناتو.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر هذا الشهر، من أن روسيا إذا انتصرت على أوكرانيا فإنها ستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي.

--(بترا)

س ح/ن ح/رق

17/12/2023 18:40:49