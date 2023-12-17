بوتين: لا مصلحة لروسيا في خوض قتال مع حلف الناتو
التاريخ
12/17/2023 2:27:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 17 كانون الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه لا مصلحة لبلاده بخوض قتال مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو مهاجمته.
وقال بوتين، في مقابلة مع القناة الحكومية الروسية الأولى، إنه لا مصلحة جيوسياسية أو اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية، للقتال مع دول حلف الناتو.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر هذا الشهر، من أن روسيا إذا انتصرت على أوكرانيا فإنها ستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي.
--(بترا)
س ح/ن ح/رق
17/12/2023 18:40:49
MENAFN17122023000117011021ID1107611187
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