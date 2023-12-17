Sunday, 17 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: لا مصلحة لروسيا في خوض قتال مع حلف الناتو

12/17/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 17 كانون الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه لا مصلحة لبلاده بخوض قتال مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو مهاجمته.
وقال بوتين، في مقابلة مع القناة الحكومية الروسية الأولى، إنه لا مصلحة جيوسياسية أو اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية، للقتال مع دول حلف الناتو.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر هذا الشهر، من أن روسيا إذا انتصرت على أوكرانيا فإنها ستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي.
--(بترا)
س ح/ن ح/رق
17/12/2023 18:40:49

MENAFN17122023000117011021ID1107611187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث