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بطريركية الروم بالقدس تدين استهداف الاحتلال للكنائس والمؤسسات الدينية في غزة

12/17/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا)- دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة.
وأكدت البطريركية في بيان اليوم الأحد، أن هجوم قوات الاحتلال أمس على كنيسة "العائلة المقدسة"، في قطاع غزة، عمل إجرامي بشع يستهدف المدنيين الأبرياء.
ولفتت إلى أن القصف والقنص العشوائي داخل وفي محيط الملاجئ التي تحتضن المدنيين الأبرياء، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان.
وطالبت بطريركية الروم، بوقف إسرائيل استهدافها للأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية في وقت الحروب، بما في ذلك دور العبادة كالكنائس والمساجد، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن التي تعتبر ملاجئا للمدنيين.
وشددت على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة، رغم الضغوط التي يمارسه الاحتلال لتفريغها من المدنيين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
17/12/2023 18:24:50

MENAFN17122023000117011021ID1107611186

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