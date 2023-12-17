بطريركية الروم بالقدس تدين استهداف الاحتلال للكنائس والمؤسسات الدينية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا)- دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة.
وأكدت البطريركية في بيان اليوم الأحد، أن هجوم قوات الاحتلال أمس على كنيسة "العائلة المقدسة"، في قطاع غزة، عمل إجرامي بشع يستهدف المدنيين الأبرياء.
ولفتت إلى أن القصف والقنص العشوائي داخل وفي محيط الملاجئ التي تحتضن المدنيين الأبرياء، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان.
وطالبت بطريركية الروم، بوقف إسرائيل استهدافها للأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية في وقت الحروب، بما في ذلك دور العبادة كالكنائس والمساجد، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن التي تعتبر ملاجئا للمدنيين.
وشددت على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة، رغم الضغوط التي يمارسه الاحتلال لتفريغها من المدنيين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
17/12/2023 18:24:50
MENAFN17122023000117011021ID1107611186
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