إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله

إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله
التاريخ
12/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "رنتيس العسكري" غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأكدت القناة انسحاب المنفذ من المكان، ووصفت حالة الجندي المصاب بـ"الخطرة".
--(بترا)
م ف/رق
17/12/2023 18:13:11
MENAFN17122023000117011021ID1107611185
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