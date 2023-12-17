إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله

القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "رنتيس العسكري" غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأكدت القناة انسحاب المنفذ من المكان، ووصفت حالة الجندي المصاب بـ"الخطرة". --(بترا) م ف/رق 17/12/2023 18:13:11

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