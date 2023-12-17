تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمقابر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.

وبحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يتم إنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية، وبتكلفة مالية مقدارها 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة، شاملة تركيب وحدات الإنارة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

17/12/2023 18:00:19