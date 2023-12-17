تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمقابر

تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمقابر
التاريخ
12/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.
وبحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يتم إنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية، وبتكلفة مالية مقدارها 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة، شاملة تركيب وحدات الإنارة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
17/12/2023 18:00:19
MENAFN17122023000117011021ID1107611184
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