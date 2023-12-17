مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية "حكيم"، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء وتنمية المهارات المعلوماتية الصحية لمجموعة من طلبة اليرموك من خلال مشروع "أكاديمية حكيم" الهادف إلى بناء قدرات طلبة الجامعات وتأهيلهم لدخول سوق العمل في هذا المجال.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أن التعاون مع الشركة، سيوفر قاعدة تدريبية رصينة لطلبة قسم هندسة المعلوماتية الطبية والحيوية في مجال العمل المعلوماتي الصحي، نظرا لتميز الشركة في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي لإنشاء ملفات طبية إلكترونية للمرضى من خلال برنامج "حكيم".

وأشاد بالمستوى المتميز للخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة للقطاع الصحي، والذي أسهم بتطوير آليات العمل وتنظيمه بشكل أكبر في المستشفيات والمراكز صحية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، إن الشركة التي تم إنشاؤها كمشروع وطني تهدف إلى رفع مستوى القطاع الصحي من خلال توفير برنامج حاسوبي "حكيم" يتيح المجال لكوادر القطاع الصحي لإنشاء ملفات طبية إلكترونية للمرضى.

وأشار إلى أن الشركة باشرت في تنفيذ مشروع حوسبة القطاع الصحي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بهدف توفير الآلية اللازمة لإدخال بيانات طبية متعلقة بالمرضى إلكترونيا من خلال برنامج "vista"، وبالتالي ربط جميع القطاعات الصحية في المملكة مع بعضها ضمن شبكة إلكترونية يمكن من خلالها التعرف على إحتياجات القطاع الصحي العام.

ونصت المذكرة على تعاون الطرفين، في تنظيم وعقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة في مجال المعلوماتية الصحية وآلية عمل برنامج "حكيم"، وأن تقوم الشركة بتحميل نسخة من برنامج "حكيم" على إحدى أجهزة مختبرات الجامعة لخدمة الدورات التدريبية، وعقد جلسات توعوية لطلبة الكليات الطبية والكوادر التدريسية حول كيفية استخدام المكتبة الطبية الإلكترونية "علم".

كما نصت على إمكانية التعاون لتعديل بعض المساقات الدراسية لطلبة كليات الجامعة من خلال إدراج بعض الموضوعات الخاصة بالمعلوماتية الصحية أو "برنامج حكيم" ضمن مساق مادة معتمدة، وإمكانية استحداث مساق دراسي منفصل يتعلق بالمعلوماتية الصحية ليتم تدريسه ضمن الخطة الدراسية لطلبة الجامعة.

وعلى صعيد آخر، سلمت جامعة اليرموك اليوم الأحد، مساعدات عينية دعما لأهالي غزة، ضمن حملة جمع التبرعات العينية التي أطلقتها عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحت شعار "فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في عزة".

وقال مسّاد، إن الجامعة ستبقى مؤسسة وطنية تساند جهود الوطن، وتدعم الموقف المشرف لجلالة الملك عبدالله الثاني بدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومد يد العون له، ونصرته في ظل ما يتعرض له من حرب وحشية.

وأضاف أن تنظيم الحملة، هو أقل ما يمكن تقديمه لأهلنا في غزة، مشيدا بجهود الطلبة الذين تطوعوا للمشاركة في تنفيذها وإعداد وتنظيم المساعدات.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، إن إقامة الحملة جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه، مبينا أن المساعدات العينية التي تم تسليمها اشتملت على كميات كبيرة من المواد الغذائية، والألبسة والمستلزمات المختلفة .

--(بترا)

أ غ/ف م/رق

17/12/2023 17:43:49