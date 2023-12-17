الجامعة العربية تدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 17 كانون الأول (بترا)- دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز العنصري، لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهماتهم في دول المنشأ والمقصد.
وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، مبينة أن الاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.
وأكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة والنزوح بصورة متزايدة.
وبينت أن المنطقة العربية من المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على حركة التنقل البشري واتجاهاتها وتعمل على تقويض مكاسب التنمية.
--(بترا)
ن ا/ن ح/رق
17/12/2023 17:32:48
MENAFN17122023000117011021ID1107611182
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