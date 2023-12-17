الجامعة العربية تدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 17 كانون الأول (بترا)- دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز العنصري، لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهماتهم في دول المنشأ والمقصد.

وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، مبينة أن الاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.

وأكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة والنزوح بصورة متزايدة.

وبينت أن المنطقة العربية من المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على حركة التنقل البشري واتجاهاتها وتعمل على تقويض مكاسب التنمية.

--(بترا)

ن ا/ن ح/رق

17/12/2023 17:32:48