السياحة النيابية تزور موقعي المغطس وجبل نيبو

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 17 كانون الأول (بترا)- زارت لجنة السياحة والآثار النيابية، اليوم الأحد، موقعي المغطس، وجبل نيبو في مادبا، للاطلاع على واقع حالهما، والتحديات التي تواجههما.

وأكد رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، ضرورة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الزوار الأجانب والحجاج المسيحيين وتوفير برامج سياحية فعالة.

وأشار إلى أن الأردن يتميز عن الإقليم، كونه بلدا مستقرا سياسيا وأمنيا، ويعد بيئة مثالية للسائح ما يستدعي تعاون الجهات ذات العلاقة للترويج للموقعين، باعتبارهما من أهم مواقع الحج المسيحي في العالم، مشددا على ضرورة تنفيذ برنامج زيارة متكامل للحجاج والزوار من مكاور إلى نيبو وصولا إلى موقع المغطس.

وبين مساعد مدير عام هيئة موقع المغطس الدكتور عبد العزيز العدوان، أن الهيئة تستعد للعام المقبل بمناسبة مرور 25 عاما على اليوبيل الفضي، وهو أول عيد غطاس للطوائف والكنائس المسيحية في موقع المغطس.

وعرض العدوان لإحصائية هيئة الموقع للزوار منذ بداية العام، مقدرا عدد الزوار الأردنيين بـ11953، والعرب 12921، والأجانب 135430 زائرا.

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة يبذلها مجلس الأمناء وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أصبح الموقع لغة ورسالة للعالم أجمع، مشيرا إلى أهمية الموقع حضاريا وتاريخيا ودينيا وبيئيا، والتي برزت من خلال دلائل تثبت أن العديد من الأنبياء عليهم السلام، أتوا إلى الموقع أو عاشوا فيه لفترة من الزمن، وتعمد فيه السيد المسيح عليه السلام، وتم اعتماد تلك الدلائل على ما ورد بالكتب المقدسة، وأقوال الرحالة والحجاج، والمكتشفات الأثرية.

وبين العدوان أنه تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي بالإجماع من لجنة التراث العالمي عام 2015، للحفاظ على قيمته الدينية والروحية للأجيال القادمة.

كما زارت اللجنة النيابية، موقع جبل نيبو في مادبا، واسمعت إلى شرح مفصل من مديره الأب عمار شاهين، حول أهميته التاريخية والدينية، والتحديات التي تواجهه وأعداد زواره.

وشارك في الزيارة، النواب، محمد السعودي، وايمن المدانات، وهايل عياش، ورمزي العجارمة.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

17/12/2023 17:31:05