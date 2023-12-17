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رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو لمراجعة وتحديث الخطط الدراسية في الكليات

12/17/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 17 كانون الأول (بترا)- دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إلى مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لجميع التخصصات في كليات المجتمع، بما يتوافق مع التغييرات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.
وأكد العجلوني خلال لقائه اليوم الأحد، عمداء كليات المجتمع، أهمية رفع مستوى الخريجين من خلال استقطاب أعضاء هيئات تدريسية متميزين، والابتعاث بما يعزز كفاءة طلبة الكليات ويساعدها على استقطاب الطلبة.
وشدد على أهمية ومراجعة الخطط الدراسية للكليات بشكل دوري، وعرض الخطط الدراسية على الجامعة لمراجعتها وتدقيقها، وضرورة مراجعة بنك الأسئلة (الامتحان الشامل) وزيادة اعداد الأسئلة من خلال تعاون الجامعة والكليات.
وطالب عمداء الكليات بضرورة التنوع في أنماط الأسئلة التي تعقدها الكليات لطلبتها في مختلف التخصصات، لقياس المهارات والعلوم المكتسبة خلال مسيرة الطالب الدراسية .
بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الدكتور زكريا القضاة، إلى أن الجامعة ستشكل لجانا مشتركة مع الكليات لدراسة ومراجعة الخطط الدراسية، بحيث يصار إلى تحديث وتغيير الخطط الدراسية القديمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، أهمية إعادة النظر بالخطط الدراسية للدبلوم بحيث تكون موائمة لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية ترقيات أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الخاصة، والتي تسهم في جودة مخرجات التعليم.
--(بترا)
أع/ف م/رق
17/12/2023 17:14:32

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