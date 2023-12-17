رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو لمراجعة وتحديث الخطط الدراسية في الكليات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 17 كانون الأول (بترا)- دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إلى مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لجميع التخصصات في كليات المجتمع، بما يتوافق مع التغييرات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.
وأكد العجلوني خلال لقائه اليوم الأحد، عمداء كليات المجتمع، أهمية رفع مستوى الخريجين من خلال استقطاب أعضاء هيئات تدريسية متميزين، والابتعاث بما يعزز كفاءة طلبة الكليات ويساعدها على استقطاب الطلبة.
وشدد على أهمية ومراجعة الخطط الدراسية للكليات بشكل دوري، وعرض الخطط الدراسية على الجامعة لمراجعتها وتدقيقها، وضرورة مراجعة بنك الأسئلة (الامتحان الشامل) وزيادة اعداد الأسئلة من خلال تعاون الجامعة والكليات.
وطالب عمداء الكليات بضرورة التنوع في أنماط الأسئلة التي تعقدها الكليات لطلبتها في مختلف التخصصات، لقياس المهارات والعلوم المكتسبة خلال مسيرة الطالب الدراسية .
بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الدكتور زكريا القضاة، إلى أن الجامعة ستشكل لجانا مشتركة مع الكليات لدراسة ومراجعة الخطط الدراسية، بحيث يصار إلى تحديث وتغيير الخطط الدراسية القديمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى أبو عرابي، أهمية إعادة النظر بالخطط الدراسية للدبلوم بحيث تكون موائمة لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية ترقيات أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الخاصة، والتي تسهم في جودة مخرجات التعليم.
--(بترا)
أع/ف م/رق
17/12/2023 17:14:32
MENAFN17122023000117011021ID1107611180
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