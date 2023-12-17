غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 كانون الأول (بترا)- واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف بلدات لبنانية حدودية، وصولا الى محيط موقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
وقال مصدر أمني لبناني لـ"بترا"، إن الجيش الاسرائيلي قصف بلدات، ميس الجبل، وحولا، ومرجعيون اللبونة، والطيبة، وخلة النمل، مشيرا إلى سقوط قذائف إسرائيلية قرب أحد مراكز "اليونيفيل" في القطاع الغربي.
وأفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على طريق علما الشعب، وطلعات استكشافية فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومنطقة حاصبيا، وصولا إلى البقاع الغربي، إلى جانب إطلاق مسيّرة إسرائيلية صواريخ على منطقة بين بلدتي يارون ومارون الراس، وجبل بلاط بين مارون الراس وعيترون.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
17/12/2023 17:08:47
MENAFN17122023000117011021ID1107611179
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