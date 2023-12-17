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غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية حدودية

12/17/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 17 كانون الأول (بترا)- واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف بلدات لبنانية حدودية، وصولا الى محيط موقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
وقال مصدر أمني لبناني لـ"بترا"، إن الجيش الاسرائيلي قصف بلدات، ميس الجبل، وحولا، ومرجعيون اللبونة، والطيبة، وخلة النمل، مشيرا إلى سقوط قذائف إسرائيلية قرب أحد مراكز "اليونيفيل" في القطاع الغربي.
وأفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على طريق علما الشعب، وطلعات استكشافية فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومنطقة حاصبيا، وصولا إلى البقاع الغربي، إلى جانب إطلاق مسيّرة إسرائيلية صواريخ على منطقة بين بلدتي يارون ومارون الراس، وجبل بلاط بين مارون الراس وعيترون.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
17/12/2023 17:08:47

MENAFN17122023000117011021ID1107611179

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