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تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

12/17/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 17 كانون الأول (بترا ) - تسلم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، 95 كرسياً متحركاً، بمبادرة من مجموعة شباب من محافظة إربد.
وسلم الكراسي نيابة عن المجموعة، الدكتور خالد القضاة، والمهندس ابراهيم الصفدي، بحضور مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة.
وثمّن البشايرة، هذه المبادرة الطيّبة التي تؤكّد أهميّة الاشتباك الايجابي، وتعزيز العلاقة والمسؤولية المجتمعية المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع المحلي ، مُقدّراً الجهود التي يبذلها أبناء المجتمع المحلي تجاه المؤسسات الوطنية، ومن ضمنها المستشفى.
من جانبهما، أكد القضاة والصفدي، أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والمستشفى، ودعم جهوده لخدمة المرضى بأفضل شكل، لاسيما وأنه يُعد صرحاً طبياً وفخراً للمنظومة الصحية في المملكة.
--(بترا )
ب و/ ف م
17/12/2023 17:07:24

MENAFN17122023000117011021ID1107611178

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