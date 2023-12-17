تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 17 كانون الأول (بترا ) - تسلم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، 95 كرسياً متحركاً، بمبادرة من مجموعة شباب من محافظة إربد.
وسلم الكراسي نيابة عن المجموعة، الدكتور خالد القضاة، والمهندس ابراهيم الصفدي، بحضور مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة.
وثمّن البشايرة، هذه المبادرة الطيّبة التي تؤكّد أهميّة الاشتباك الايجابي، وتعزيز العلاقة والمسؤولية المجتمعية المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع المحلي ، مُقدّراً الجهود التي يبذلها أبناء المجتمع المحلي تجاه المؤسسات الوطنية، ومن ضمنها المستشفى.
من جانبهما، أكد القضاة والصفدي، أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والمستشفى، ودعم جهوده لخدمة المرضى بأفضل شكل، لاسيما وأنه يُعد صرحاً طبياً وفخراً للمنظومة الصحية في المملكة.
--(بترا )
ب و/ ف م
17/12/2023 17:07:24
MENAFN17122023000117011021ID1107611178
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