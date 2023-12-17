عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نبيه موسى يؤدّي اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
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عمان 17 كانون الأول (بترا)- أدى اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة، نبيه يوسف موسى، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء اليمين القانونيَّة استناداً لأحكام المادَّة العاشرة من قانون الأوراق الماليَّة رقم (18) لسنة 2017.
وحضر مراسم أداء اليمين، نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة عادل بينو.
--(بترا)
ع ق/ف م
17/12/2023 17:06:26
MENAFN17122023000117011021ID1107611177
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