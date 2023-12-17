عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نبيه موسى يؤدّي اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

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عمان 17 كانون الأول (بترا)- أدى اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة، نبيه يوسف موسى، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء اليمين القانونيَّة استناداً لأحكام المادَّة العاشرة من قانون الأوراق الماليَّة رقم (18) لسنة 2017.

وحضر مراسم أداء اليمين، نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة عادل بينو.

--(بترا)

ع ق/ف م

17/12/2023 17:06:26