تربية النواب تبحث موضوع المُدرسين العاملين بـجامعة البلقاء التطبيقية(معدل)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، موضوع المُدرسين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية، الحاصلين على شهادة الدكتوراة، لكنهم لم يحصلوا على رتب أكاديمية.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إن "التربية النيابية" طلبت من رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، تحويلهم للرتب الأكاديمية وإنصافهم، خصوصًا أن عددً منهم مضى على عمله في الجامعة 10 أعوام.

إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة إنصافهم، وتحسين أوضاعهم، وإعطائهم الأولوية في التعيين.

من جهته، قال العجلوني، إنه سيتم دراسة مطالب المُدرسين، بحسب التعليمات المعمول بها، داعيًا إياهم إلى التقدم للوظائف المُعلنة في الجامعة.

وفيما يتعلق بموضوع الرسوم الجامعية، دعا المومني إلى ضرورة التمهل في استيفاء هذه الرسوم، لحين البت في موضوع المنح والقروض الجامعية.

وحضر الاجتماع النواب: محمد عكور، وعطا إبداح، ومحمد الشطناوي، وهيثم زيادين.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ف ق

17/12/2023 17:16:05