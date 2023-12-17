تربية النواب تبحث موضوع المُدرسين العاملين بـجامعة البلقاء التطبيقية(معدل)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، موضوع المُدرسين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية، الحاصلين على شهادة الدكتوراة، لكنهم لم يحصلوا على رتب أكاديمية.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إن "التربية النيابية" طلبت من رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، تحويلهم للرتب الأكاديمية وإنصافهم، خصوصًا أن عددً منهم مضى على عمله في الجامعة 10 أعوام.
إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة إنصافهم، وتحسين أوضاعهم، وإعطائهم الأولوية في التعيين.
من جهته، قال العجلوني، إنه سيتم دراسة مطالب المُدرسين، بحسب التعليمات المعمول بها، داعيًا إياهم إلى التقدم للوظائف المُعلنة في الجامعة.
وفيما يتعلق بموضوع الرسوم الجامعية، دعا المومني إلى ضرورة التمهل في استيفاء هذه الرسوم، لحين البت في موضوع المنح والقروض الجامعية.
وحضر الاجتماع النواب: محمد عكور، وعطا إبداح، ومحمد الشطناوي، وهيثم زيادين.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
17/12/2023 17:16:05
MENAFN17122023000117011021ID1107611176
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