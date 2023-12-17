الملك وولي العهد يقدمان العزاء إلى أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ نواف الصباح

MENAFN - Jordan News Agency)

الكويت 17 كانون الأول (بترا) - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الكويت، اليوم الأحد، العزاء إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه ومواساته لأخيه سمو الشيخ مشعل، والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد جلالته، خلال تقديمه العزاء، أنه فقد أخا عزيزا برحيل سمو الشيخ نواف الصباح، الذي كرس حياته لخدمة بلده وشعبه وقيادة مسيرة التقدم والازدهار فيه، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وشدد جلالة الملك على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب الكويت وشعبها العزيز بهذا الظرف الصعب.

ورافق جلالته وفد رسمي ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

ن ح/ف ق

17/12/2023 17:08:47