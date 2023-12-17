السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكرواتي

MENAFN - Jordan News Agency)

زاغرب 17كانون الأول(بترا)- قدم السفير قيس أبو دية، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، كسفيرٍ معتمدٍ غير مقيم للمملكة لدى جمهورية كرواتيا، خلال مراسم أقيمت في القصر الجمهوري في العاصمة زاغرب.

ونقل السفير أبو دية تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية كرواتيا، وتمنياته للشعب الكرواتي الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدوره طلب الرئيس ميلانوفيتش نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.

كما أبدى اهتمام الحكومة الكرواتية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشار السياسة الخارجية الأوروبية لرئيس الجمهورية، نيفين بيليكاريتش، والأمين العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والشؤن الأوروبية الكرواتية فرانو ماتوزيتش.

--(بترا)

ص خ/ ف م

17/12/2023 16:43:13