السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكرواتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
زاغرب 17كانون الأول(بترا)- قدم السفير قيس أبو دية، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، كسفيرٍ معتمدٍ غير مقيم للمملكة لدى جمهورية كرواتيا، خلال مراسم أقيمت في القصر الجمهوري في العاصمة زاغرب.
ونقل السفير أبو دية تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية كرواتيا، وتمنياته للشعب الكرواتي الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدوره طلب الرئيس ميلانوفيتش نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.
كما أبدى اهتمام الحكومة الكرواتية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشار السياسة الخارجية الأوروبية لرئيس الجمهورية، نيفين بيليكاريتش، والأمين العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والشؤن الأوروبية الكرواتية فرانو ماتوزيتش.
--(بترا)
ص خ/ ف م
17/12/2023 16:43:13
MENAFN17122023000117011021ID1107611174
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