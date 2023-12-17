وزارة التربية تتابع الاستعدادات لعقد الامتحان التكميلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، في اجتماعها الموسع اليوم الأحد، آخر استعدادات الوزارة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي، ونتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا".

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، ضرورة أن تستكمل فرق العمل في المركز والميدان خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان التكميلي، الذي ستبدأ أولى جلساته في 28 الشهر الحالي، وتنتهي في 15 كانون الثاني المقبل.

وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية قاعات الامتحان ومراكز التصحيح، إذ تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، بما يلبي احتياجات الطلبة من التدفئة ومياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بمقاعد مريحة تناسب الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وقال إن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وأكد أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

ولفت إلى جملة ملاحظات العامة أبرزها أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي.

وأكد أهمية تطبيق الأنظمة في ما يخص تعليمات الدوام المدرسي؛ لتقليص نسبة غياب الطلبة غير المُبرّر، بتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها.

وأشار إلى مبادرة (لمدرستي أنتمي)، التي اطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعلمية، والتعامل مع تحديات تواجهها المدارس، بهدف تحسينها والإرتقاء بها.

ودعا الدكتور محافظة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.

وأكد أن الوزارة تولي برنامج التعليم المهني الجديد (BTEC) الأهمية القصوى باعتباره مشروعًا وطنيًا يستدعي من الجميع العمل بجدية والتزام وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى أهمية دور الميدان التربوي بكافة كوادره في المتابعة الحثيثة لهذا المسار وانتظام الطلبة فيه لإنجاحه، خاصة أن مخرجاته تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية من الكوادر المؤهلة والمدربة.

وسيتقدم للامتحان 81614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

وسيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 9 قاعات، فيما سيتقدم للامتحان 275 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الإعاقة في هذه الدورة، منهم 78 من الطلبة الصم،، و36 من الكفيفين، و73 من ذوي الإعاقة الحركية، و33 من طلبة الشلل الدماغي، و55 من الطلبة ضعاف البصر.

إلى ذلك، قدم رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، خلال الاجتماع عرضًا لنتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا"، التي تقدم لها عينة من طلبة الصف العاشر في مواد الرياضيات والعلوم والقرائية في العام 2022، معربًا عن تمنياته أن تحقق الدورة القادمة نتائج أفضل، خاصة أن الإغلاق خلال فترة جائحة كورونا كان له تأثير كبير في هذه النتائج.

وعرض المنسق الوطني لدراسة بيزا الدكتور عماد عبابنة، لأهم النتائج بخصوص دراسة البرنامج الدولي، مبينًا أن ظاهرة الانخفاض في الأداء كانت جلية على مستوى العالم إذ تراجع أداء 58 دولة في الرياضيات، و57 دولة في القرائية، و37 دولة في العلوم من أصل 73 دولة شاركت في الاختبار.

وأوضح أن الأسباب التي تقف خلف هذه الخصائص من الأداء تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وجائحة كورونا التي كانت السبب الرئيس في التأثير على أداء الطلبة، مؤكدا ضرورة العمل على إعداد خطة عمل شاملة بناء على الدراسة بحيث تتضمن أنشطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتحسين الأداء في الدراسات الدولية.

--(بترا)

ع س/ ن ح/رق

17/12/2023 16:42:23