أمسية في كفريوبا بعنوان دعم الموقف الأردني تجاه غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 كانون الأول (بترا) نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع منتدى كفريوبا الثقافي ، مساء أمس السبت، أمسية شعرية بعنوان"دعم الموقف الأردني تجاه غزة"، ضمن البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في غزة.
وألقى رئيس المُنتدى سمير ردايدة، والرئيس الفخري للمُنتدى المهندس صبحي القواسمي، كلمات خلال الأمسية التي رعاها رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، أشادا فيها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، والموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، إضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية والإنسانية الأردنية لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.
وأشار رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس الدكتور نبيل الكوفحي، إلى أن الأردن دعا منذ بداية الحرب إلى "وقف التصعيد"، ودان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وبين أن الموقف الأردني الرسمي أكد ضرورة وقف التصعيد، وفق مبدأ حل الدولتين، وحذر من أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.
بدوره ، أكد النائب خالد شلول، أن القضية الفلسطينية تعتبر من أبرز محركات الشارع الأردني للتظاهر، وإتخاذ مواقف أشد حزماً تِجاه إسرائيل، مبينا أن الأردن حكومة وشعبا، سيواصل رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية التي يضطلع بها ويتولاها جلالة الملك.
وشملت الأمسية، قصائد شعرية، تحدثت عن صمود الأهل في قطاع غزة أمام وحشية الإعتداء البربري الذي تعرضوا له من قبل الإحتلال الإسرائليي.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
17/12/2023 16:42:06
MENAFN17122023000117011021ID1107611172
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