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أمسية في كفريوبا بعنوان دعم الموقف الأردني تجاه غزة

12/17/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 كانون الأول (بترا) نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع منتدى كفريوبا الثقافي ، مساء أمس السبت، أمسية شعرية بعنوان"دعم الموقف الأردني تجاه غزة"، ضمن البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في غزة.
وألقى رئيس المُنتدى سمير ردايدة، والرئيس الفخري للمُنتدى المهندس صبحي القواسمي، كلمات خلال الأمسية التي رعاها رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، أشادا فيها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، والموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، إضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية والإنسانية الأردنية لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.
وأشار رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس الدكتور نبيل الكوفحي، إلى أن الأردن دعا منذ بداية الحرب إلى "وقف التصعيد"، ودان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وبين أن الموقف الأردني الرسمي أكد ضرورة وقف التصعيد، وفق مبدأ حل الدولتين، وحذر من أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.
بدوره ، أكد النائب خالد شلول، أن القضية الفلسطينية تعتبر من أبرز محركات الشارع الأردني للتظاهر، وإتخاذ مواقف أشد حزماً تِجاه إسرائيل، مبينا أن الأردن حكومة وشعبا، سيواصل رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية التي يضطلع بها ويتولاها جلالة الملك.
وشملت الأمسية، قصائد شعرية، تحدثت عن صمود الأهل في قطاع غزة أمام وحشية الإعتداء البربري الذي تعرضوا له من قبل الإحتلال الإسرائليي.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
17/12/2023 16:42:06

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