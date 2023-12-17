لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 17 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة البيئة، لقاء توعويا في محافظة الطفيلة، بعنوان "التوعية الجماهيرية في مجال الكائنات المعدلة وراثياً"، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك به حوالي 50 شخصا يمثلون المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، استعراض أنواع الكائنات المعدلة وراثيا للحد من خطورتها المحتملة أو إزالتها والناتجة عن استخدام الكائنات المحورة جينيا بفعل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

وأكد مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية الدكتور فهد العمر، أن الهدف من اللقاء، تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على المواد المعدلة وراثيا، وكيفية التعامل معها.

وقدم منسق المشروع المهندس خالد المجالي، بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، ومدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، ورقة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بكل إنجازاتها وأثرها على البيئة والإنسان.

وأكد أهمية المشروع للمواطنين كافة وتحديداً فيما يتعلق بالمواد المعدلة وراثيا ودوره الوطني لوضع التشريعات و السياسات و الأنظمة الإدارية للتعامل معها، إلى جانب دعم المراكز البحثية للتقليل من أية آثار سلبية محتملة للمواد المعدلة وراثيا.

ولفت إلى أن النهوض بالوعي البيئي شرط أساسي لمواجهة المشاكل البيئية في أي بلد وعلى جميع المستويات من الفئات العامة حتى متخذي القرار، مبينا أهمية استخدام تقنية الكائنات الحية أو مستخرجاتها في تطوير وتحسين الانتاج من المحاصيل الزراعية والحيوانات، فضلا عن إنتاج الأدوية واللقاحات.

وأشار إلى أن مشروع الاطار الوطني للسلامة الاحيائية في الاردن، يهدف إلى دمج مفهوم السلامة الاحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية ، ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها ، إضافة إلى وضع نظام إداري عملي للتعامل مع الطلبات لاستيراد اية مواد تحتوي على مواد معدلة وراثيا .، فضلا عن إنتاج الأدوية واللقاحات.

كما تحدث رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الاغا، عن مسودة قانون السلامه الاحيائية مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة .

وأكد ضرورة تطبيق قانون السلامة الإحيائية لإحكام الرقابة على المواد المحورة وراثيا، من خلال دمج أبعاد السلامة الإحيائية في السياسات الوطنية ذات العلاقة، والعمل على تقوية قدرات مراكز البحث العلمي في فحص المواد المحورة جينيا؛ للتقليل من المخاطر الناجمة عنها.

كما تطرق لمسودة قانون السلامة الأحيائية، مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة، مشيراً إلى حزمة من المصطلحات والمفاهيم البيئية .

وأكد المهندس الاغا على ضرورة تطبيق قانون السلامة الإحيائية لإحكام الرقابة على المواد المحورة وراثيا، من خلال دمج أبعاد السلامة الإحيائية في السياسات الوطنية ذات العلاقة، والعمل على تقوية قدرات مراكز البحث العلمي في فحص المواد المحورة جينيا؛ للتقليل من المخاطر الناجمة عنها مشيرا إلى أهداف مشروع القانون .

ولفت إلى أن مشروع الإطار الوطني لسلامة الاحيائية ممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبروتوكول قرطاجنة للسلامه الاحيائية المنبثق عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.

--(بترا)

س م/رق

17/12/2023 16:35:38