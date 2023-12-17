تكريم الفائزين بمسابقة عجلون هويّة المكان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 17 كانون الأول (بترا)- كرم منتدى جبل عوف للثقافة اليوم الفائزين بمسابقة " عجلون هوية المكان بعين مصور وفنان " ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي تهدف للنهوض بالواقع الثقافي والمجتمعي.
وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية الأكاديمي الدكتور عدنان مقطش ان إطلاق مثل هذه المبادرات الإبداعية تهدف إلى تسليط الضوء على المكان وقيمته التراثية والتاريخية والثقافية من حيث تبادل الأفكار التي تواكب التطورات.
وقال رئيس المنتدى معاذ الغرايبة إن مثل هذه المبادرات تخلق مساحات واسعة لأصحاب المواهب للنهوض بمواهبهم وتسليط الضوء على الواقع السياحي والثقافي والمجتمعي لمحافظة عجلون.
وحصل على المركز الأول المصورة رؤى عناب، والمركز الثاني المهندس محمد الناطور ، والمركز الثالث الصحفي محمد النواطير.
وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الدكتور مقطش تقديرًا لجهوده في دعم العمل الثقافي والمسيرة الريادية، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم.
--(بترا)
ع.ف/ف ق
17/12/2023 16:31:57
MENAFN17122023000117011021ID1107611170
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