تكريم الفائزين بمسابقة عجلون هويّة المكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 17 كانون الأول (بترا)- كرم منتدى جبل عوف للثقافة اليوم الفائزين بمسابقة " عجلون هوية المكان بعين مصور وفنان " ضمن سلسلة من المبادرات الريادية التي تهدف للنهوض بالواقع الثقافي والمجتمعي.

وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية الأكاديمي الدكتور عدنان مقطش ان إطلاق مثل هذه المبادرات الإبداعية تهدف إلى تسليط الضوء على المكان وقيمته التراثية والتاريخية والثقافية من حيث تبادل الأفكار التي تواكب التطورات.

وقال رئيس المنتدى معاذ الغرايبة إن مثل هذه المبادرات تخلق مساحات واسعة لأصحاب المواهب للنهوض بمواهبهم وتسليط الضوء على الواقع السياحي والثقافي والمجتمعي لمحافظة عجلون.

وحصل على المركز الأول المصورة رؤى عناب، والمركز الثاني المهندس محمد الناطور ، والمركز الثالث الصحفي محمد النواطير.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الدكتور مقطش تقديرًا لجهوده في دعم العمل الثقافي والمسيرة الريادية، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

--(بترا)

ع.ف/ف ق

17/12/2023 16:31:57