النقل النيابية تبحث مطالب أصحاب السيارات العمومية والعاملين على التطبيقات الذكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أكدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أهمية مُراعاة المواصفات الفنية للحافلات العاملة، وشروط السلامة العامة في حافلات النقل العام، لضمان عدم تكرار حوادث السير، والتي كان آخرها حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب - جرش، وتسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي البداوي، وبحضور مدير عام هيئة النقل البري عبدالرحيم وريكات، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، وممثلين عن نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب (التكسي)، ورئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، ومجموعة من أصحاب شاحنات النقل في محافظة معان، حيث تم الاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه المعنيين في القطاع.

وأكد البداوي ضرورة الوقوف على الأخطاء المُتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحا أن اللجنة ستتابع مع المعنين تفاصيل وأسباب تكرار مثل تلك الحوادث.

وأشار إلى أن قطاع النقل في المملكة، يحتاج من الجميع بذل الجهود والعمل المُشترك للخروج بحلول للمُعيقات والتحديات، للنهوض بهذا القطاع الحيوي واستمرار ديمومته.

بدورهم، أكد النواب، ماجد الرواشدة، ورائد رباع الظهراوي، ومحمود الفرجات، وعمر الزيود، وسليمان أبويحيى، وتيسير كريشان، ومحمد عكور، وأسماء الرواحنة، وعلي الطراونة، ومحمد الهلالات، أهمية أن تتبنى وزارة النقل خطة استراتيجية تتضمن العديد من الحلول الجذرية لقطاع النقل، واستدامة الخدمات المساندة له، بما يتواءم مع التغييرات المستجدة، وإيجاد منظومة متطورة تخدم المواطن.

وشددوا على ضرورة اهتمام الحكومة لتطوير عناصر النقل الثلاثة: الطريق، والمركبة، والسائق، وذلك تماشيا مع قانون السير الجديد، لضمان الحد من نسب الحوادث، التي ما تزال تحصد الكثير من أرواح المواطنين، مطالبين وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه إعادة تأهيل الطرق وصيانتها.

من جانبه، قال الوريكات إن هيئة النقل البري ليست الجهة المخولة بتشكيل لجان للتحقيق بالحوادث، مُضيفًا أن الهيئة تُمارس صلاحياتها ضمن إطار قانوني.

وتابع أنه وحسب تقرير الجهة المُختصة بالتحقيق فإن سبب حادث سلحوب - جرش "هو فقدان السيطرة بسبب الانزلاقات"، لافتًا إلى أن الحافلة مُرخصة ومؤمنة، وكذلك السائق، وقد أكد تقرير مديرية الأمن العام "أن الحافلة كانت تسير بالسرعة المُقررة".

من جهة أخرى، بحثت "النقل النيابية"، المطالب المُتعلقة بنقابة أصحاب السيارات العمومية، والعاملين على التطبيقات الذكية.

وأكد رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، لورنس الرفاعي، أن شركات التطبيقات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونسبها المالية المُحصلة من السائقين، مُضيفًا أن المُخصص لهم 375 تصريحًا، لكنهم يمنحون سائقي التطبيقات "العمل دون وجه حق، أو ترخيص يضمن عدم إيقاع المُخالفات المرورية بحقهم حال ضبطهم، بالعمل مُقابل أُجرة".

وتابع الرفاعي أنه في نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، مُطالبًا الحُكومة بتحديد نسبتهم المالية المُقتطعة من السائق بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة، وضبط أعداد التصاريح بحسب النسبة المُخصصة لهم من قبل تنظيم قطاع النقل، فضلًا عن رفع العمر التشغيلي للشاحنة إلى 10 أعوام بدلًا من 7.

بدوره، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، محمد الحديد، إن المُنافسة بين شركات تطبيقات النقل الذكي بمواجهة التكسي الأصفر "غير عادلة".

وتتمثل أبرز مطالب القطاع، حسب الحديد، بضرورة ترخيص سيارات" الهاج باك" العاملة بنظام "الهايبرد".

من جانبه، أكد الوريكات أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة، موضحًا أن التطبيقات غير المُرخصة "يتم حجبها"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال إن مُشكلة التطبيقات ليست مُقتصرة في الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، مُبينًا "أننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتواءم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان".

كما أوضح الوريكات أن هناك مواصفات محددة من قبل إدارة السير والترخيص، وأخرى مقرة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس للسيارات العاملة في القطاع العام.

على صعيد آخر، بحثت "النقل النيابية" مطالب أصحاب شاحنات (قلابات) النقل بمحافظة معان، المتضررين من قرار ائتلاف شركات النقل البري لمادة الفوسفات، والمتعلق بوقف تسجيلهم ضمن الائتلاف، مطالبين بضرورة تسجيلهم ضمن الائتلاف المسموح لهم بنقل تلك المادة.

--(بترا)

م خ /ف م/رق

17/12/2023 16:18:45