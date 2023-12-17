الطاقة النيابية تطلع على سير العمل في شركة تعدين اليورانيوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب، ونواب البادية الوسطى، اليوم الأحد خلال زيارة إلى الموقع الميداني لشركة تعدين اليورانيوم في منطقة سواقة، على تقدم سير العمل في الشركة التي تأسست لاستكشاف واستخلاص اليورانيوم في منطقة وسط الأردن.

واستمعت اللجنة من رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، ومدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق وطاقم العمل، إلى ملخص حول آخر تطورات المشروع والأعمال التي تتم حاليا لتشغيل المصنع التجريبي لاستخلاص اليورانيوم .

وقال رئيس اللجنة طلال النسور، إن مشروع اليورانيوم الأردني يعد إنموذجا للمشاريع التعدينية في المنطقة، حيث مر بتسلسل زمني مبني على منهجية علمية بدراسة استخلاص اليورانيوم (الكعكة الصفراء) من الخام.

واشاد النسور بالمستوى الذي وصل إليه المشروع من تطوير وتدريب للكوادر البشرية الأردنية والعربية في مجالات المشروع كافة.

وأثنى النسور على الجهود الوطنية الخاصة باستغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، لافتا إلى دور الشركة كمركز بحث وتطوير في مجال استكشاف واستغلال خام اليورانيوم.

بدورها، قالت النائب فليحة الخضير، " إن الوفد استمع إلى معلومات وبيانات وحقائق قيمة ومثمرة في مجال اليورانيوم وبرنامج الطاقة النووية لم نكن على اطلاع عليها في السابق"، مؤكدة أهمية دور الشركة في بناء الكوادر البشرية والتحول إلى مركز إقليمي للتدريب في مجال استكشاف واستخلاص خام اليورانيوم.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، وتقديم الدعم وتشغيل أبناء المنطقة في اطار المسؤولية المجتمعية وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه أكد الشناق، أهمية مخزونات اليورانيوم للأردن، كونها ستعزز أمن التزود بالوقود النووي لتوليد الطاقة النووية وإعطاء الأردن الاستقلالية في مجال توليد الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما اكد أن اعتماد الشركة على الكوادر المحلية، أسهم في توطين المشروع بما يضمن ديمومته فضلا عن كونه سيشكل رافدا لقطاع التعدين بشكل عام بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

وجالت اللجنة النيابية بمرافق المخيم الميداني للشركة، واطلعت على التحضيرات التي تتم حاليا لأعمال حفر الآبار الاستكشافية والاجزاء المساندة للمشروع، وأعمال إنشاء مختبر متخصص باستخلاص اليورانيوم وتحليل العينات الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وتم تزويده بالمعدات والأجهزة المتطورة والكوادر البشرية لتشغيله بأعلى كفاءة.

واطلعت اللجنة على أجزاء المصنع الريادي الآلي ( المؤتمت) لإنتاج الكعكة الصفراء من خامات منطقة وسط الاردن، وآعمال إدخاله حيز الخدمة، التي قد تستغرق مدة ستة أشهر.

وسيمكن المصنع الريادي الشركة من الحصول على البيانات والقياسات الضرورية لإستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمصنع التجاري ولتغذية الاعمال المتعلقة بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع.

كما أنها ستكون مهمة لبناء و تدريب الكوادر البشرية على هذه الصناعة المتخصصة.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

17/12/2023 16:14:27